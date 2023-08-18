تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال المدّة من الجمعة 18 أغسطس إلى الأربعاء 23 أغسطس 2023.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس من اليوم حتى 23 أغسطس الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يأتي تفاصيل حالة طقس الأسبوع:

السبت 19 أغسطس والأحد 20 أغسطس:

تتوقع الهيئة حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة إلى إمكانية حدوث اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

الإثنين 21 أغسطس حتى الأربعاء 23 أغسطس:

توقعت الهيئة حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 24 أغسطس:

تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.