امرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، بإحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم.

المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى المقطم أمام الجنايات

وكانت الأجهزة الأمنية ، قد نجحت فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم المتهمون بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بحالة تسمم في مدينة العياط، وتحفظ رجال الأمن على والديها للوقوف على ملابسات وجود آثار كدمات بجسدها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة إشارة من المستشفى بدائرة مركز شرطة العياط، يفيد بوصول فتاة في حالة إعياء شديدة، وأنها خضعت لعملية إنعاش دون استجابة لتفارق الحياة، ووجود آثار كدمات بالوجه احتمالية وجود شبهة جنائية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "فاطمة. م"، 20 سنة، بها آثار كدمات بالوجه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على والدي الفتاة لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.