رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروع إحلال وتجديد نظام SCADA بمحطة مياه روض الفرج

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال تطوير نظام الاسكادا سيتم بمحطة مياه روض الفرج ضمن خطة التحول الرقمى لمواكبة رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لميكنة منظومات العمل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من مشروع احلال وتجديد نظام SCADA بغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية بمحطة مياه روض الفرج، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة SCADA لتحقيق التكامل مع المنظومة الرقمية الموحدة للشركة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى وتحقيق التكامل بين جميع منظومات العمل داخل الشركة لتحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد أكد أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق والتصدي لكل صور الغش التجاري، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكداً حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية التموين والأحياء على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة توافر السلع الغذائية والإجراءات والآليات المتخذة لضبط الأسعار ومكافحة كل صور التلاعب بالأسواق.