تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بـ أسواق بني سويف

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة والقطاعى على مستوى محافظة بنى سويف ارتفاعات مستمرة، مما أدى إلى إقبال محدود من المواطنين على الشراء، وأعرب الأهالى عن استياءهم من تلاعب التجار المستمر فى أسعار الخضروات والفاكهة، وننشر اليكم اسعار الفواكه :- درجة فروت ق 40 - رومان. 25 - كيوي 200 - بلح عراقي برحي 40 - بلح عراقي درجه تانيه 35 - جوافه الساحل الشمالي 30 - جوافه اسكندريه. 20 - مشمش سوري60 - كمثري مستورده30 - تين مطروح 25 - تين رمادي 25 - تين سوري 35 - اناناس شجر 75.

قسم البلح السكري والطاقة:-

بلح عراقي. 50 - بلح القصيم فاخر ك . 110 - بلح القصيم 3.5ك 300 - مانجا صديق 35 - مانجا كرمسون 35 - مانجا اناناس 30 - مانجا قطيع اسمعلاوي 50 - مانحا فونسا. 40 - مانحا سنارة. 30 - مانجا نعومة. 30 - مانجا اوستور 30 - مانجا كمرسكري 25 - مانجا مبروكه 30 - مانجا ذبديه. 30 - مانجا صديقه. قطيع 30 - مانجا سكري. 35 - مانجا عويس. 50 - مانجا عويس درجه تانيه. 30 - مانجا فص عويسي 60 - مانجا تيمور. 40 - مانجا هالمن. 25 - مانحا ياسمين. 35 - مانجا عصير عويس 4ك. 100.

خوخ سكري درجه اولى 45 - خوخ نكتلين 60 - خوخ عرايشي 35 - خوخ طعميه. 70 - خوخ طعميه لبناني 50 - خوخ سكري أردني. 70 - خوخ دريك أردني. 50 - خوخ سوري 50.

برتقال بلدي 22 - يوسفي تصدير. 35 - برقوق قلب احمر 40 - شمام. 16- بطيخ. 12 - بطيخ اصفر. 18- كانتلوب - عرايشي فااااخر 16- افوكادو مصري 110 - عنب اسود العزبي ب 25 - عنب احمر كريمسن 30 - عنب احمر فليم 25 - عنب اخضر بناتي 30 - موز بلدى 20.

قسم انواع تفاح الشادر:-

تفاح احمر سكري. 60 - تفاح لبناني سكري. 60 - تفاح اصفرماليندا. 60 - تفاح ايطالي 60 - تفاح مصري امريكاني. . 35 - تفاح بلدي حجم وسط 30 - تفاح اصفر لبناني 40 - تفاح امريكاني 55 - تفاح جرين. 70.

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