كلوب يعلق علي تعاقد ليفربول مع واتارو

علق الألماني يروجن كلوب المدير الفني لليفربول علي الصفقة الجديدةالتي أبرهما مع اللاعب الياباني واتارو.

وقال يورجن كلوب معلقاً علي صفقة واتارو:"أنا سعيد، واتارو لاعب جيد حقًا".

وأضاف كلوب: "أعرف في عالم كرة القدم كيف تسير الأمور وأشياء من هذا القبيل، لكن ألقي نظرة، لأنه لاعب جيد حقًا".

وواصل كلوب: "واتارو لاعب متمرس، قائد شتوتجارت، قائد اليابان، يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، رجل لطيف، رجل يحترم العائلة، آلة على أرض الملعب، لاعب كرة قدم جيد علاوة على ذلك، سلوكه مثير".

وشدد مدرب ليفربول يورجن كلوب: "لذا أنا سعيد حقًا، إنه لاعب كرة قدم جيد ولديه خبرة كبيرة ويحب العمل بجد".

وأكمل كلوب: "إنه يحظى باحترام كبير جدًا في ألمانيا، أعتقد أنه من الصعب حقًا خسارته بالنسبة لشتوتجارت، لكن على الجانب الآخر أعتقد أنها صفقة جيدة أيضًا".

وأفاد كلوب: "بقي عام واحد على عقده، بالنسبة له هذا جيد، بالنسبة للنادي هذا جيد، بالنسبة لنا، إنه جيد حقًا، إنه سعيد حقًا بالانضمام إلينا، وهو أمر لطيف أيضًا".

وأشار كلوب إلى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا: "عادةً لا نتعاقد مع لاعبين من هذه الفئة العمرية، من الواضح أنه يتمتع بلياقة عالية وسنستمتع كثيرًا معه".

وأصر: "أنا متأكد من أنه يستطيع مساعدتنا على الفور، وهو أمر رائع لأن الموسم بدأ بالفعل، لذلك سيظهر كم هو جيد في الملعب ولا أطيق الانتظار حتى يكون هناك".

يذكر أن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، تعاقده مع الياباني واتارا إندو من صفوف شتوتجارت الألماني.

ليفربول يضم واتارا



واعلن نادي ليفربول عن ضم واتارا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “ يسعدنا الإعلان عن ضم اللاعب الياباني واتارو إندو بعقد طويل الأمد من نادي شتوتجارت الألماني، مع انتظار وصول تصريح العمل والتخليص الدولي ”

وقال إندو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد جدًا الآن وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول".

وأضاف: "إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".