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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء

ورشة عمل حول المشروعات
ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتي الأقصر وأسوان، واستمرت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهميتها وأهدافها اكدت  أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أن أهداف المبادرة تتضمن تمكين المرأة لمواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مشيرة الي دور الميسرات في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القري، ومدي الاستفادة التي ستعود على المجتمع بكافة فئاته من تنفيذ تلك المشروعات.

 فيما أكدت  نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، واستعرضت جميع الأمور المتعلقة بالمبادرة،  وأوضحت مفهوم الحفاظ علي البيئة، ومدي أهميته.

فيما استعرضت  إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب في جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

 وتحدثت  جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس عن جهود مصر فى ملف المرأة وتغير المناخ، وعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ.

وقامت  مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات .

وعرضت الأستاذة أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات

و تحدثت  شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس عن التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة ، ومهارات القيادة .

وتحدثت  نشوى مصطفى المسؤولة الادارية عن مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي،  عن أهمية دور المرأة الريفية في الحفاظ علي البيئة .

وتحدث الأستاذ محمد عبد الوهاب من شركة اى فاينانس عن تطبيق تحويشة والتحول الرقمى لمجموعات الادخار والاقراض.

تضمنت ورشة العمل عرض اهم النقاط في منهجية الادخار والاقراض وفى التثقيف المالي.


 

 

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