مبادرة "صيف شبابنا" تصل مركز شباب المنشية الجديدة

استضاف مركز شباب المنشية الجديدة التابع لإدارة شباب كفر صقر بمحافظة الشرقية، فعاليات المعسكر التنشيطي اليوم الواحد لأعضاء الجمعية العمومية الجدد والقدامى لبرلمان الطلائع.

تم تنفيذ المعسكر التنشيطي اليوم الواحد لأعضاء الجمعية العمومية لبرلمان الطلائع بمركز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

شارك في المعسكر ١٠٠ طليع وطليعة، وبدأ اليوم بالمعسكر التنشيطي بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم من الطلائع المتميزين.

يضم المعسكر، ورشة تعريفية بماهية البرلمان، واختصاصات مجلس النواب، وآلية الانضمام للشعب البرلمانية للطلائع، وأهمية نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "مجلس النواب"، ومكتسبات الانضمام لأنشطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب.

على هامش فعاليات اليوم، تم تنفيذ الورشة في إطار تفاعلي بين الطلائع من خلال الدكتورة ياسمين حمدي مدرس العلوم السياسية بجامعة العريش والمدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة لبرنامج التصدي للشائعات “تصدوا معنا”.

كما تم تنفيذ ورشة تفاعلية تضمنت أنشطة التنشئة الوطنية للطلائع، والتعريف بالانتماء والمواطنة، وثقافة قبول الآخر، والتعايش السلمي، وأن الوطنية تعد مفهوم التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له، وامتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه، والاستعداد للتضحية من أجله.