تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين نوتنجهام فوريست وشيفيلد يونايتد

يقص فريقي نوتنجهام فوريست وشيفيلد يونايتد في العاشرة من مساء الجمعة شريط مباريات الجولة الثانية للدوري الأنجليزي الممتاز وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب ترينت سايد الخاص بنادي نوتنجهام فوريست .

وكان الفريقين قد أستهلوا مبارياتهما في الدوري الأنجليزي ببداية غير موفقة في الجولة الأولى حيث خسر نوتنجهام فوريست خارج ملعبه أمام الأرسنال بهدفين مقابل هدف بينما سقط شيفيلد يونايتد امام كريستال بالاس على ملعبه بهدف مقابل لاشىء .

وفيما يلي نستعرض تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الأنجليزي :

التقي نوتنجهام فوريست مع شيفيلد يونايتد اجمالا في الدوري الأنجليزي بمختلف مسمياته في 77 مباراة فاز نوتنجهام فوريست في 29 مباراة بينما فاز شيفيلد يونايتد في 25 مباراة وتعادلا في 23 مباراة وسجل نوتنجهام فوريست 105 هدف فيما سجل شيفيلد يونايتد 99 هدف .

اما عن المباريات التي اقيمت على ملعب نوتنجهام فوريست فقد شهدت 17 فوزا للفريق صاحب الملعب فيما فاز شيفيلد يونايتد في 11 مباراة وتعادلا في 11 مباراة وسجل نوتنجهام فوريست 57 هدف و سجل شيفيلد يونايتد 45 هدف .

اما سجل المباريات العشر الأخيرة بين الفريقين في كافة المسابقات فقد جاءت كما يلي :

8 أغسطس 2011 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 2 / 1

16 فبراير 2014 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 3 / 1 ( كأس الأتحاد الأنجليزي )

30 سبتمبر 2017 نوتنجهام فوريست - شيفيلد يونايتد : 2 / 1

17 مارس 2018 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 0 / 0

3 نوفمبر 2018 نوتنجهام فوريست - شيفيلد يونايتد : 1 / 0

19 أبريل 2019 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 2 / 0

2 نوفمبر 2021 نوتنجهام فوريست - شيفيلد يونايتد : 1 / 1

4 مارس 2022 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 1 / 1

14 مايو 2022 شيفيلد يونايتد - نوتنجهام فوريست : 1 / 2 ( ذهاب مباراتي التأهل للدوري الأنجليزي الممتاز )

17 مايو 2022 نوتنجهام فوريست - شيفيلد يونايتد : 1 / 2 ( إياب مباراتي التأهل للدوري الأنجليزي الممتاز )