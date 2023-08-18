جنوب سيناء: تشغيل 17 ألف شاب ودعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة

قالت وزارة العمل، إن مديرية عمل جنوب سيناء رصدت في "إنفوجراف"، ما تحقق من تقدم في ملفات العمل داخل المحافظة، وأجرت مُقارنة بالأرقام من واقع بيانات المديرية لعام 2014 وما بعدها، وحتى الآن، خاصة معدلات التشغيل، والتدريب المهني، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والوقوف بجانب العمال وقت أزمة كورونا، وكذلك حصيلة تصاريح عمل الأجانب داخل تلك المحافظة السياحية.



أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية وزارة العمل بجنوب سيناء، أنه تم توفير فرص عمل داخل المحافظة عن طريق المشروعات العملاقة، التي تنفذها الدولة في المحافظة، وكذلك في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها.

وان المديرية لعبت دوراً كبيراً في التواصل مع القطاع الخاص لتوفير تلك الفرص من خلال ملتقيات التوظيف، او بالتواصل المباشر بين صاحب العمل، والشاب أو الفتاة التي تبحث عن وظيفة، وقال إن معلومات وبيانات المديرية أكدت أنه حتى عام 2014، تشغيل 25 ألفاً و 754 شاباً وفتاة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.



وأضاف أنه بحسب احصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين 43 ألفاً و557 شاباً وفتاة، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تشغيل 17 الفاً و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة، وتشغيل 214 شاباً من ذوى الهمم حتى عام 2014م.

وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شاباً داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تعيين 509 من ذوي الهمم.



وقال علم الدين أن المديرية تنفذ الأن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بالإستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ..

وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصد الإنفوجراف أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبى في عام 2014، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و273 ألفاً و740 جنيها، أما فى عام 2023 بلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبى، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و8 آلاف و502 جنيه، بمعدل زيادة 189% فى عدد الأجانب، و360% فى إجمالى الإيرادات بما يعظم الدخل القومى ويساهم فى زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصري.