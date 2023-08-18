حملة لإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف للقانون.

جاء ذلك حضور أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة ، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة اثنان قيراط تقريباً وبارتفاع 2متر بمنطقة هرمل ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، وتمت الازالة.

لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون

وأاشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.