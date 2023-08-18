الرواق الأزهري بقنا يكرم حفظه القرآن الكريم

كرم فضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، عددًا من السادة حفظة كتاب الله تعالى من الدارسين بالرواق الأزهري بمحافظة قنا، والبالغ عددهم ٢٨ دارسا، مما اجتازوا اختبار المستوى الأول برواية حفص عن عاصم، و ٧ دارسين اجتازوا اختبار القراءات برواية ورش عن نافع .

يذكر أن الرواق الأزهري بمحافظة قنا للقرآن الكريم يدرس فيه ما يزيد عن ١٢٠٠٠ ألف دارس، في رواق الكبار والطفل على مستوى المحافظة، و١٠٠٠ دارس في رواق العلوم العربية والشرعية.

فقد كرم وكيل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، الطالب محمد محمود محمد رمضان بناوى، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الرواق فى حفظ القرآن الكريم، وحصل على ٩٧ درجه بتقدير ممتاز.

كما تم تكريم الطالب محمد، وذلك لحصوله على برنامج القراءات فى أفراد (رواية ورش) بالجامع الأزهر الشريف وحصل على ٨٦٪ بتقدير جيد جدا ٠

وفى نهاية التكريم قدم فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا وكيل وزارة منطقة قنا الازهرية الشكر للسادة المكرمين متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم ٠