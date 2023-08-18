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الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات محاولة قطع قدم شاب في المعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القيض على عاطلين لقيامها بالتعدي على شاب في منطقة المعادي، وأحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
  
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (3أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب- ") تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم .

عقب تقنين  الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.