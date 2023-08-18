حزب رئيس النيجر المعزول يحذر من نهاية الديمقراطية في إفريقيا

حذر مسؤول من حزب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، من تبعات "قادة الانقلاب" في البلاد، ينما لا يزال بازوم معزولاً في منزله بالعاصمة نيامي منذ الانقلاب الذي تم في البلاد أواخر الشهر الماضي.

فقد اعتبر بوبكر سابو، نائب الأمين العام للحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية، أن نجاح الجنود المتمردين، يهدد الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء المنطقة والقارة الإفريقية.

كما شدد على أن بازوم "اختطف" على أيدي أفراد من الحرس الرئاسي الذين أطاحوا به في 26 يوليو وأبقوه رهن الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

وقال في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس: "ما يحدث في النيجر، إذا نجح، هو نهاية للديمقراطية في إفريقيا، إذا قاتلنا اليوم، فهذا لمنع حدوث هذا النوع من الأشياء ولضمان مستقبل لقارتنا".

كما أشار إلى أنه تم اعتقال عدد من الوزراء والسياسيين رفيعي المستوى، بينما تعرض آخرون للتهديد.

إلى ذلك، وصف سابو، وهو أحد المنتقدين القلائل الصريحين للمجلس العسكري، الذي ما زال في البلاد وليس مختبئا، موجة التأييد للنظام في العاصمة بأنها مخادعة، لأن المجلس العسكري يدفع أموالا للناس للاحتشاد لدعمه.

وفي منطقة مليئة بالانقلابات، كان ينظر إلى النيجر، على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية التي يمكن أن تشترك الدول الغربية معها لدحر التمرد "المتطرف" المتنامي والمرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش.

لكن الإطاحة بالرئيس منذ مثلت ضربة كبيرة إقليميا ودوليا، لاسيما للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى، استثمرت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية في تدريب جيش النيجر، فيما رأى محللون وبعض السكان المحليين أن استيلاء الجيش على السلطة نشأ عن صراع داخلي بين بازوم ورئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن أنه المسؤول الآن.

تدخل عسكري

فيما تتواصل مباحثات قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، اليوم الجمعة، جددت إكواس تلويحها بالخيار العسكري لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في البلاد.

وأكد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في (إكواس) أنس الخميس أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر.

يذكر أن إكواس لم تحقق سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الإفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتان في غضون ثلاث سنوات.

لكن في المقابل، وبالتزامن مع دراسة إكواس لخياراتها يبدو أن مخاوف الغرب (لاسيما فرنسا وأميركا)، تتزايد من عودة الحياة إلى العديد من المنظمات المتطرفة في اساحل الإفريقي.

فقد ضخ الغرب خلال السنوات الماضية، مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى النيجر، التي كانت تعتبر واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل الإفريقي التي تستطيع المشاركة في دحر التمرد المتطرف المتنامي المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.

كما أن لدى فرنسا والولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في النيجر قاموا بتدريب عناصر من الجيش.

ومنذ الانقلاب العسكري في النيجر، علقت باريس وواشنطن العمليات العسكرية هناك، ما قد يؤدي بحسب خبراء لزيادة الهجمات.

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