عاجل
النساء كلمة السر لعلاج مرض وراثي في الدم.. اكتشاف ثوري يقلب الموازين لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة (فيديو)
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مُنظمي الانقلاب في النيجر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

تعتزم "الدول الأوروبية"، فرض عقوبات على مُنظمي الانقلاب في النيجر، ويأتي ذلك بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع هذا البلد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية في صفحتها على موقع X (تويتر سابقا): "بعد تعليق التعاون في مجال التنمية والأمن، نسعى الآن في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتمردين".

جهود الدول الإفريقية

كما قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تدعم جهود الدول الإفريقية لحل الأزمة في النيجر، مضيفة أن الهدف هو استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك محادثات مع القائم بأعمال رئيس النيجر حسومي مسعود، الذي عارض الانقلاب، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقد ممثلو وزارة الخارجية الألمانية محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا.

تُجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.

مواد متعلقة

إيكواس تهدد قادة الانقلاب في النيجر: "النظام الدستوري سيستعاد بكل الوسائل"

قادة إيكواس يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر

دفاع النيجر تعلن مقتل 17 جنديًّا في هجوم قرب الحدود مع مالي

رئيس مالي يبحث مع بوتين الوضع في النيجر

قادة جيوش إيكواس يجتمعون لبحث تدخل عسكري في النيجر

النيجر.. استدعاء السفير في أبيدجان بعد تصريحات واتارا

مجلس السلم والأمن الإفريقي يخفق في تعليق عضوية النيجر