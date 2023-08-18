أمطار رعدية وسيول.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة حتى يوم الأحد المقبل.

وتابعت: نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة حتى يوم الأربعاء 23 أغسطس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 41 والمحسوسة 44

شمال الصعيد:- العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد:- العظمى 43 والمحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والمحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والمحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 34 والمحسوسة 36

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والمحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 والمحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء:- العظمى 41 والمحسوسة 44

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 45 والمحسوسة 46

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 والمحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 41 والمحسوسة 44

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 45 والمحسوسة 46