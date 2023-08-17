هاربًا من حرارة الطقس.. مصرع طفل غرقًا في مياه النيل بجنوب الأقصر







لقى طفل فى بداية العقد الثاني من عمره، مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بجنوب الأقصر، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مجلس إسنا بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفل يدعى "صبري. ع. ا" ، 14 سنة مقيم بنجع حميد، غرقا بمياه نهر النيل، خلال استحمامه في النيل هربا من حرارة الطقس.

وتم على الفور انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى مستشفى طيبة التخصصي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويشار إلى أن محافظة الأقصر شهدت منذ يومين مصرع شاب على يد شقيقيه وثالث، إثر إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على الميراث، حيث كانت تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات مجلس القرنة إخطارًا من الأهالي يفيد بقيام شقيقين يدعى "سعيد .م" ورجب م.ع'بمساعدة ثالث يدعى سعيد م.ع بطعن أخيهما الذي يدعى "النوبي .م.م" 38 عامًا بسلاح أبيض "مطواه"، في الصدر، إثر خلافات بينهما على الإرث وتم القبض على الشقيقان و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.