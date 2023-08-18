 مصدر أمني يكشف تفاصيل اشتعال النيران في جراج العتبة

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محل تجاري أعلى جراج منطقة العتبة ،دون وقوع ضحايا أو خسائر في الأرواح، وجاري إجراء عمليات التبريد أثار الحريق لمنع تجدد اندلاع النيران .



أشار المصدر إلى أن الحريق اندلع بسب حدوث ماس كهربائي في الاسلاك ،وغطت الأمانة سماء المنطقة ،ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران واخمادها دون حدوث ضحايا .

كانت منطقة العتبة بالقاهرة قد شهدت،اليوم الجمعة، اندلاع حريق في جراج العتبة بوسط القاهرة ، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة .٠

تلقت غرفة النجدة إخطار بنشوف حريق في جراج منطقة العتبة ،و على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران ،ولم تسفر الواقعة عن حدوث اصابات أو ضحايا بشرية.



وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها