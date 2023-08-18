مشهد مرعب في كندا.. السماء تصطبغ باللون الأحمر (فيديو)

اصطبغت سماء كندا باللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد، فيما شب أكثر من 200 حريق غابات في أنحاء بالأقاليم الشمالية الغربية للبلاد، وقد أعلن المسؤولون هناك حالة الطوارئ.

وأمرت السلطات الكندية، أول أمس الأربعاء، سكان مدينة يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا، بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.

وتشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد الماضي، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.

وفي وقت سابق، قال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف، يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".

وتظهر المشاهد بتحول سماء المنطقة إلى اللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف، وانبعاثات الحريق.

وعلميا، يمكن أن تظهر السماء باللون الأحمر أو البرتقالي عند وجود دخان حرائق غابات بسبب انتشار ضوء الشمس أو "الأطوال الموجية" في الغلاف الجوي. ويحتوي ضوء الشمس على جميع ألوان قوس قزح.

فعندما يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، تعكس الجزيئات الموجودة في الهواء "أطوال موجية" محددة. وخلال يوم صاف، لا تنعكس "الأطوال الموجية" الأقصر مثل الأخضر والأزرق والبنفسجي، مما يجعل السماء تبدو زرقاء خلال النهار.

وعندما تكون هناك جزيئات دخان في السماء، تنعكس "الأطوال الموجية" الأقصر، لكن "الأطوال الموجية" الأطول مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر لا تنعكس. لذلك فإن دخان حرائق الغابات يمكن أن يجعل السماء تبدو برتقالية أو حمراء.

ألف حريق غابات في كندا

وينشط أكثر من ألف حريق غابات حاليا في كندا، بينها نحو 230 حريقا في المناطق الشمالية الغربية، ما يسلط الضوء على الحر الشديد الذي يشهده النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وطُلب من 20000 شخص في مدينة “يلو نايف” الخروج من منازلهم بحلول اليوم الجمعة.

وقال المسؤولون إنهم بصدد نشر المزيد من فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة جراء الحرائق.

فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه تم استدعاء الجيش الكندي للمساعدة فيما يُعتبر أسوء موسم لحرائق الغابات في تاريخ كندا.

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