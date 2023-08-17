تهديد حقيقي في كندا.. أوامر بإجلاء 20 ألف شخص بسبب حرائق الغابات

أمرت السلطات في كندا بإجلاء المقيمين في مدينة يلونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال كندا، برا أو جوا وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إلي المدينة، التي يقطنها 20 ألف شخص، بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية إن سكان مناطق يلونايف الأربع الأكثر عرضة للخطر "يجب أن يغادروا في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "أمام سكان المناطق الأخرى مهلة للمغادرة حتى ظهر الجمعة".

تهديد حقيقي

من جانبه قال شين طومسون، وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية، خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة".

وأضاف: "أريد أن أوضح أن المدينة ليست في خطر مباشر، هناك نافذة للسكان كي يغادروا يلونايف برا وجوا".

وأكد أنه بدون هطول أمطار، من الممكن أن تصل الحرائق إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع.

وتابع الوزير: "إذا اخترت البقاء فسوف تضع نفسك والآخرين في خطر".

وأعلنت مدينة يالونايف حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتم توسيع نطاقها لاحقا في المناطق الشمالية الشاسعة.

وبعد ما وُصف بأنه أكبر عملية إخلاء على الإطلاق تشهدها المناطق الشمالية الغربية في كندا، فإن مغادرة يالونايف تعني أن نحو نصف سكان المناطق القريبة من القطب الشمالي سيتحولون قريبا إلى نازحين.

أكبر جسر جوي

وفي حال تسبب الدخان في حجب الرؤية، سيتم مرافقة أولئك الذين يغادرون يلونايف على الطريق السريع عبر منطقة الحرائق النشطة.

تسبب أكثر من 200 حريق غابات في اشتعال منطقة كبيرة بالأقاليم الشمالية الغربية.

وقال مايك ويستويك، مسؤول معلومات الحرائق في المنطقة، إن 8 مجتمعات يبلغ مجموع سكانها ما يقرب من 6800 شخص أو 15 بالمئة من سكان الأقاليم الشمالية الغربية "تم إجلاؤهم بالفعل".

وأغلقت السلطات العديد من الطرق السريعة، ونظم في الأقاليم الشمالية الغربية ما وصفه مسؤولون بأنه "أكبر جسر جوي" في تاريخ المنطقة.

ويساعد أفراد من الجيش الكندي رجال الإطفاء في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات من طراز "هرقل".

وكانت حرائق الغابات، حتى مساء يوم الأربعاء، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلاً) من العاصمة الإقليمية.

أسوأ موسم للحرائق الربيعية

تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.

وتخضع العديد من بلدات في كندا ومجتمعات السكان الأصليين حاليا لأوامر بالإخلاء، في حين اضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سعّرت الحرائق.

ووسط هذا العدد القياسي من حرائق الغابات الذي شهدته كندا هذا العام، احترق أكثر من 21 ألف كيلومتر مربع من الأرض.

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