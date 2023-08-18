النيران التهمت محل عطور ..الحماية المدنية تنقذ "العتبة" من كارثة

شهدت منطقة العتبة بالقاهرة، اندلاع حريق صباح اليوم الجمعة فى محل عطور بـ "جراج العتبة" دائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعود التفاصيل تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل عطور بـ « جراج العتبة» ، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، بعد دقيقة من البلاغ وذلك للسيولة المرورية التى شهدتها المنطقة تزامناً مع يوم العطلة الرسمية.

نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وتم التعامل الفوري مع النيران قبل أن تمتد للمحلات المجاورة للمحل المحترق وكذلك جراج السيارات العتبة تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وجرى فرض كردون أمني، حول "الجراج" الذي شهد الحريق المندلع به النيران، لعدم امتداد النيران ، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الطوابق المجاورة وإجراء عمليات تبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.