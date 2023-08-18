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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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آخر استعدادات حفل أنغام بمهرجان العلمين الليلة (ِشاهد)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقرير تليفزيوني عن آخر استعدادات حفل الفنانة أنغام، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

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  الأجواء حماسية والكل ينتظر حفل الفنانة أنغام

وقالت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من العلمين، إن الأجواء حماسية والكل ينتظر حفل الفنانة أنغام، لما تتمتع به من جماهيرية خاصة في مصر والوطن العربي، مؤكدة أن الحفل سيُذاع اليوم على الهواء مباشرة على قناة "dmc".

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة، تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو الماضي، وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مهرجان العلمين يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين عربيًا ودوليًا.

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