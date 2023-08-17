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الخميس 17 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد ثروت: مهرجان العلمين خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة في مصر

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت

أكد الفنان محمد ثروت، إن مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة في مصر، قائلا: إنه سعيد لأن مدينة العلمين الجديدة تستضيف مهرجان العلمين في دورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، لافتًا إلى أنها وجهة سياحية جميلة لمصر.

 

مهرجان العلمين الجديدة

 

وأضاف ثروت،  أن مدينة العلمين تقدم خدمات ترفيهية متنوعة لزائريها، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية، لافتا إلى انها تشهد تغيرا كبيرا وأصبحت وجهة سياحية مشرفة.

 

وتوقع أن تتغير إلى الأفضل خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن العلمين ارتدت ثوبا جديدا، وأصبحت تتضمن مناظر رائعة والجو الجميل والمنعش نهارا وليلا.

 

وواصل: "أتمنى أن يزور المصريون مدينة العلمين، خاصة أن مصر فيها أماكن جميلة ورائعة أفضل من أي دولة بالعالم، وكلها في المتناول، ويكفي أن المصريين سعداء بالعلمين".

 

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، في الحلقة الأولى من برنامج الجزيرة، على قناة "إكسترا نيوز".

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