أمريكا في طريقها للجحيم والدولار يفقد هيمنته.. ترامب يكشف التفاصيل

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد جون ترامب"، أن الولايات المتحدة ماضية في طريقها للجحيم وأن الدولار يفقد هيمنته "وأنها لن تكون الأقوى بين الجميع"، مُشيرًا إلى أن هذه القوة موجودة ولكنها تتضاءل تدريجيًا، حسبما أفادت قناة "FOX Business"، مساء اليوم الخميس.

ولفت دونالد ترامب في مقابلة مع FOX Business إلى أن قوة الولايات المتحدة تضمحل بخصوص عملتها الدولار. "وأنا لا أتحدث فقط عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن حجم تداول عملتنا في جميع أنحاء العالم".

وبين ترامب أن ما يجري بخصوص الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم "أفدح من خسارة أي حرب".

نحن دولة من "العالم الثالث"

وأضاف: "عندما تنظرون إلى مطاراتنا، وإلى بوابات المحطات، وإلى طرقاتنا القذرة وشوارعنا المعطلة وكل شيء آخر، فنحن نبدو وكأننا دولة من دول العالم الثالث".

وأردف قائلًا لمضيف الحوار: "لدينا شيء قوي للغاية وهو دولارنا".. "لكن ألقِ نظرة على ما يحدث الآن مع الدول الأخرى التي لا تتعامل به، وأنت تعلم أن الصين تريد استبداله بعملة اليوان، وكان هذا أمرا لا يمكن تصوره معنا. لا يمكن التفكير به. وهو ما كان ليحدث أبدا. بينما في الوقت الحالي تفكر الناس في هذا الأمر".

التضخم سببه أسعار الطاقة

وأرجع الرئيس السابق أسباب التضخم الحاصل في البلاد إلى قطاع الطاقة وقال: "التضخم نتج، في رأيي، بسبب الطاقة، لأنه ضخم للغاية".. "إنه مثل كل شيء ويشمل كل القطاعات الإنتاجية. أنت تصنع الكعك في الأفران والشاحنات تقوم بنقلها، وبغض النظر عما تفعله، فالأمر يتعلق بشكل ملاصق بالطاقة".

وحول قرار إدارة بايدن وقف التنقيب عن النفط، عبر ترامب عن رؤيته لهذا الأمر واصفا وقف عمليات التنقيب عن النفط البرية والبحرية بالأمر المحزن للغاية بالنسبة له.

واستدرك قائلاً: "قاموا بوقفها، ومرة أخرى، كنا نحفر أكثر من ذلك بكثير... لقد كنا القوة الأكبر من روسيا والسعودية بشكل فردي... وفي غضون عام ونصف، كنا سنكون قوة أكبر منهما مجتمعتين وكنا سنجني الكثير من المال. كنا سنقوم بسداد الديون، وكنا سنفعل أشياء لم يرها أحد من قبل من هذا البلد".