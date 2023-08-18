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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

اضافة المواليد على بطاقة التموين...  يبحث المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين لعام 2023، حرصا منهم على الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين وزيادة السلع التموينية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، بهدف ضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.

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شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأة المعيلة 

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

 إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين، من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية

الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية

 أن تكون البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط.

خطوات إضافة المواليد الجدد من بوابة مصر الرقمية

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأة المعيلة 

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

 كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.

 اختيار الصفة ضم أبناء.

 اختر كلمة إضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

الدخول علي موقع التموين

 إدخال رقم البطاقة التموينية.

اضغط على فتح حساب جديد.

 اختر خدمات التموين.

قم بكتابة الاسم الأول للأم.

 إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

كتابة اسم المولود طفل- طفلة

 إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

 كتابة صلة قرابة المولود

 اختيار الصفة ضم الأبناء

 اضغط على إضافة

 

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