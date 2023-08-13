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حقيقة تحطيم تمثال روماني ووضعه على بالوعة صرف صحي بالإسكندرية (فيديو) التموين تكشف مفاجأة عن وجود حديد داخل المصوغات الذهبية
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين تكشف مفاجأة عن وجود حديد داخل المصوغات الذهبية

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، حقيقة وجود حديد داخل المصوغات الذهبية.

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وقال ا مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بعض أنواع الأساور الذهبية يوجد بها نصف جرام حديد".

لابد من إثبات أن الأساور بها حديد في فاتورة الشراء

وأضاف: "لا بد من إثبات أن المصوغات الذهبية بها حديد في فاتورة الشراء"، موضحا: "لابد من إثبات كل مكونات المصوغات الذهبية في فاتورة الشراء".

وتابع: "هذه النوعية من الأساور تكون عبارة عن قطعتين ويكون فيها مفصلة يوضع بها من نصف جرام إلى 70 ملي حديد، من أجل أن تتقفل الفاتورة وتتفتح".

 

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