التموين تكشف مفاجأة عن وجود حديد داخل المصوغات الذهبية

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، حقيقة وجود حديد داخل المصوغات الذهبية.



وقال ا مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بعض أنواع الأساور الذهبية يوجد بها نصف جرام حديد".

لابد من إثبات أن الأساور بها حديد في فاتورة الشراء

وأضاف: "لا بد من إثبات أن المصوغات الذهبية بها حديد في فاتورة الشراء"، موضحا: "لابد من إثبات كل مكونات المصوغات الذهبية في فاتورة الشراء".

وتابع: "هذه النوعية من الأساور تكون عبارة عن قطعتين ويكون فيها مفصلة يوضع بها من نصف جرام إلى 70 ملي حديد، من أجل أن تتقفل الفاتورة وتتفتح".