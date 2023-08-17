الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فئات مستبعدة من الدعم على بطاقة التموين.. تعرف عليها

المستبعدون من بطاقات
المستبعدون من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين عن الفئات المستبعدة من الدعم التمويني، والتي يتم حذفها من البطاقات التموينية، بعد التواصل مع عدد من المؤسسات الحكومية للتأكد من حالتهم قبل الحذف مثل مصلحة الهجرة والجوازات للتأكد من المسافرين للخارج ولا يزالوا يستفيدون من الدعم، ووزارة العدل لمعرفة المتعدون على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد الأكثر احتياجات من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين. 

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وتنشر "الوفد" هذه الفئات التي يتم استبعادها من البطاقات التموينية.

فئات مستبعدة من بطاقة التموين

الموظفون الحكوميون أصحاب الدخل المرتفع، والحاصلين على مرتب تأميني عالي.

من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

الذين يدفعون مصاريف مدارس 20 ألف جنيه، لأكثر من طفل.

أصحاب حيازة الأراضي الزراعية بداية من 10 أفدنة فأكثر.

من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبدأ رأس مالها بداية من 10 ملايين جنيه فأكثر.

أصحاب السيارات موديلات 2018 فأحدث، وأصحاب السيارات الفارهة.

من يدفع فاتورة "موبايل" تتخطى الـ800 جنيه شهريًا.

من يتخطى استهلاكه لفواتير الكهرباء الـ1000 كيلو وات.

أصحاب الوظائف العليا.

المسافرون للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر ولم يبلغوا مكتب التموين التابعين له.

المعتدون على الأراضي الزراعية.

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