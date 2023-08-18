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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية مطروح الساحلي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

توفى شخص، بينما أصيب 4 أخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بـ وقوع حادث تصادم، لقي خلاله شخص مصرعه بينما أصيب 4 أشخاص بـ طريق إسكندرية مطروح الساحلي أمام قرية المنتزه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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