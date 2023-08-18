الرئيس الصيني يزور جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج التوجه إلى جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل في زيارة من المقرر أن يحضر خلالها القمة الـ15 للبريكس والتي ستعقد في جوهانسبرج، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية - "سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينج القمة الخامسة عشرة للبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا".

وأوضحت هوا أن رئيس الصين سيقوم بزيارة جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري بدعوة من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، مضيفة أن الرئيس الصيني سيتولى، أثناء تواجده في جنوب إفريقيا، الرئاسة المشتركة مع الرئيس الأفريقي رامافوزا.

وكان الرئيس الصيني زار جنوب إفريقيا في العام 2018 في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة.

وستكون هذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها شي هذا العام بعد رحلته إلى روسيا في مارس.

بريكس وإفريقيا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيلتقون بين 22 أغسطس و24 منه لإجراء مناقشات تتمحور على "بريكس وإفريقيا".

وبعد تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر قمة بريكس (مجموعة بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، قرر فلاديمير بوتين الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية، الشهر الماضي عدم المشاركة.

وتستضيف جنوب أفريقيا قمة بريكس يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة قادة المجموعة الخمس على أن تركز على دعم الأهداف التنموية والاستثمارات وتوقعات بإطلاق منافس للدولار.

وفي 7 يوليو الماضي، قال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد لدى «مجموعة بريكس» شيربا أنيل سوكلال، إن القمة ستناقش كيف يمكن لدول المجموعة أن تتشارك مع إفريقيا لمساعدة القارة في تحقيق النمو الاقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكلمة "بريكس" هي اختصار لأربع دول أعضاء هي البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقا في عام 2010.

وستبحث قمة جوهانسبرج هذا العام في احتمال توسيع مجموعة بريكس، وأعربت دول إفريقية عدة عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، وهي أول قمة منذ جائحة كوفيد 19.

وفي المجموع، دعيت 69 دولة لحضور القمة في جنوب إفريقيا، بما فيها كل الدول الإفريقية.

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