الرئيس الصيني يدعو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، لتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الفيضانات المدمرة التي وقعت في البلاد مؤخرا، فيما لا تزال الصين في موسم الفيضانات الرئيسي مع استمرار حدوث العواصف المطيرة والأعاصير والفيضانات بشكل متكرر.

وقال شي - وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينيىة عبر موقعها الإلكتروني - "يجب ضمان الأمن الغذائي وتسريع مدفوعات التأمين في أعقاب إعصار دوكسوري الذي اجتاح أجزاء كبيرة من الصين خلال أغسطس الجاري".

ودعا الرئيس الصيني لبذل مزيد من الجهود لإصلاح البنية التحتية المتضررة وكذا الأراضي والمرافق الزراعية في أسرع وقت ممكن، مطالبا القيادات بالتعجيل بترميم وإعادة بناء المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين وكذلك منازل الناس مع التركيز على اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أنه "تم إخبار المؤسسات المالية بتبسيط إجراءاتها لتعزيز دعم الائتمان ومطالبات التأمين للمناطق المنكوبة من أجل التغلب على الأشخاص المتضررين وكيانات الأعمال بشأن الصعوبات".

وأضاف "ليس الوقت للاسترخاء، ولا تزال الصين في موسم الفيضانات الرئيسي مع استمرار حدوث العواصف المطيرة والأعاصير والفيضانات بشكل متكرر في أجزاء كثيرة من البلاد".

وتضرر ما يقرب من 4 ملايين شخص من الفيضانات التي أعقبت ذلك والتي تسببت في أكثر من 30 حالة وفاة في شمال الصين، ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إنذارا "أصفر" لمواجهة عواصف مطرية وتوقعات بهطولات حدها الأقصى 60 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية فوق بعض المناطق.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة لياونينغ، وجيلين، وهيلونغجيانغ، وهوبي، وتشونغتشينغ، وقويتشو، ويوننان، وشينجيانغ، من بين أماكن أخرى.

وأوعز إلى الحكومات المحلية المعنية باتخاذ الاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها المتعلقة.

يشار إلى أنه في الصين يوجد نظام إنذار للأحوال الجوية يتألف من 4 مستويات مرمّزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدّها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وتشهد الصين الموجة الأكثر قسوة من الأمطار والفيضانات هذا العام، إذ تعاني بعض مناطق الصين من الأمطار الغزيرة والفيضانات كل صيف، في حين تعاني مناطق أخرى من الجفاف.

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