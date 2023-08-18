ننشر أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان 

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ ونقدم لكم خلال السطور التالية أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان للدرجة الأولى والدرجة الثانية لكل مراكز ومحافظات الصعيد.

وحاءت أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان كالآتي:-

الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيه، والدرجة الثانية 70 جنيه .

الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيه .

بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيه .

مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .

بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .

المنيا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه .

ملوى الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .

ديروط الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .

القوصية الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .

أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .

أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .

صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .

طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .

طهطا الدرجة الأولى 215 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .

المراغة الدرجة الأولى 215 جنيه، والدرجة الثانية 155 جنيه .

سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيه، والدرجة الثانية 155 جنيه .

المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 160 جنيه .

جرجا الدرجة الأولى225 جنيه، والدرجة الثانية 160 جنيه .

فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيه، والدرجة الثانية 170 جنيه .

نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيه، والدرجة الثانية 170 جنيه .

دشنا الدرجة الأولى 250 جنيه، والدرجة الثانية 175 جنيه .

قنا الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية175 جنيه .

قفط الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .

قوص الدرجة الأولى 270 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .

الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .

أسنا الدرجة الأولى 295 جنيه، والدرجة الثانية 195 جنيه .

أدفو الدرجة الأولى 305 جنيه، والدرجة الثانية210 جنيه .

كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .

كوم امبو الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .

دراو الدرجة الأولى 325 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .

أسوان الدرجة الأولى 335 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .