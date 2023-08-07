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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على حركة سير القطارات والمركبات بالمنيا اليوم الأثنين ٧ اغسطس

حركة القطارات بالمنيا
حركة القطارات بالمنيا

تشهد الطرق السريعة والصحراوية ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي –  الطريق الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم الأثنين ٧ اغسطس  ، إنتظاما وسيولة مرورية كبيرة ، للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية .

والتي تشهد حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق وقوات شرطية لتأمين الطرق ، حيث كما تشهد محافظة  المنيا ، اليوم الأثنين ، إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك المركبات المتنوعة  (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان ) .

و رصد تقرير الوفد ،  الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وإنتظام عمل الإشارات المرورية الإليكترونية والتي تنظم حركة السير بشوارع ومدن المنيا.