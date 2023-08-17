نتنياهو يفتتح خدمة القطارات الخفيفة في تل أبيب وسط غضب العلمانيين

افتتح رئيس وزراء إسرائيل، "بنيامين نتنياهو"، خدمة القطارات الخفيفة في تل أبيب وسط احتجاجات ضد حكومته وغضب الأغلبية العلمانية في المدينة بسبب وقف الخدمة الجديدة يوم السبت، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس.

وصدت الشرطة المحتجين المعارضين للحكومة حين استقل نتنياهو أول رحلة على "الخط الأحمر" لهذه الخدمة التي طال انتظارها، ولكن أصوات المحتجين وهم ينفخون في الأبواق ويهتفون كانت واضحة أثناء خروجه من عربة لقص الشريط في مراسم الافتتاح في محطة شمال بتاح تكفا.

تصريحات نتنياهو

وقال نتنياهو "كل المواطنين​​، جميعهم، الذين يدعموننا والذين هم ضدنا، سيستخدمون جميعا هذا القطار".

بدوره، قاطع رئيس بلدية تل أبيب المخضرم رون حولداي المراسم، على الرغم من أنه انتظر 23 عاما لمد الخط عبر المدينة المزدحمة التي يقطنها أكثر من 1.2 مليون نسمة بما في ذلك البلدات المجاورة لتل أبيب.

وقال حولداي في بيان مصور بالفيديو إنه لن يؤيد خدمة تتوقف بين مساء الجمعة والسبت بما يتفق مع الطقوس اليهودية المتشددة وإن قطارات المترو التي تقدم الخدمة في عطلة نهاية الأسبوع "هي ما يليق بمجتمع ليبرالي وديمقراطي".

هذا وكانت تل أبيب، مركز الأعمال في إسرائيل، المسرح الرئيسي للاحتجاجات ضد حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة وقلقا على مدى سلامة الديمقراطية في البلاد.