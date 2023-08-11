رفع الكابلات وعودة حركة القطارات واستمرار قطع التيار في قنا

تمكنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والنقل والمواصلات والكهرباء من إزالة الكابلات على شريط السكة الحديد، وعودة حركة القطارات بعد توقف ساعة.

مع استمرار قطع الكهرباء في بعض القرى ومناطق بالمدينة ، وتسبب سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادي، اليوم الجمعة، في فصل التيار عن بعض المناطق خاصة قرى غرب.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة قنا سقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابل على شريط السكة الحديد.

كما تسبب ذلك في فصل التيار عن بعض المناطق في المدينة وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.