كاسترو يستقر على تشكيل النصر أمام التعاون بغياب وحيد

استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل نادي النصر السعودي، لذي سيخوض مواجهة التعاون مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

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وقرر مدرب نادي النصر السعودي على الدفع باللاعب الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر أما التعاون اليوم، في ظل غياب أليكس تيليس بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب والتي تبعده عن ثاني المواجهات.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون

ومن المقرر ان يعتمد كاسترو على طريقة لعب 4-2-3-1 والتي لعب بها اللقاء الماضي أمام نادي الاتفاق في الجولة الاولى، وخسر المواجهة بهدفين مقابل هدف وحيد، ومن المتوقع أن يبدأ بكل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالإلة العمري جيسلان كونان.

في خط الوسطك سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا وساديو ماني وعبدالرحمن غريب.

في خط الهجومك كريستيانو رونالدو.

يحتل نادي النصر المركز الثالث عشر من الترتيب بعد الخسارة في لقاء الجولة الأولى، بينما يأتي فريق النتعاون في المركز التاسع بنقطة وحيده من التعاقد مع نادي الفتح في الجولة الماضية.

من المقرر ان تنطلق مباراة النصر أمام التعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب الاول بارك في الرياض.