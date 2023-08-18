موعد وصول ياسين بونو إلى السعودية وتقديمه لجمهور الهلال

حسم نادي الهلال بشكل رسمي ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، لدعم مركز الحراسة في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الحالي 2023 – 2024.

أعلن نادي الهلال قبل قليل من خلال الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع ياسين بونو لدعم مركز حراسة المرمى، ليكون بجوار عبدالله المعيوف ومحمد العويس.

موعد وصول ياسين بونو إلى الهلال السعودي

لم يعلن نادي الهلال عن تفاصيل عقد ياسين بونو والذي أكدت تقارير أنه وقع لثلاثة مواسم تنتهي في يونيو 2026، على أن يصل اللاعب إلى العاصمة الرياض فجر اليوم الجمعة، تمهيدا لتقديمه حارسًا جديدًا للفريق.

وافق نادي إشبيلية الإسباني على رحيل الحارس المغربي ياسين بونو بعد عرض الهلال الذي وصل إلى 21 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لكن بدون الكشف عن راتب المخضرم مع الزعيم.

موعد تقديم ياسين بونو لجمهور الهلال

سيقدم نادي الهلال الحارس المغربي ياسين بونو حارسًا جديدًا للفريق يوم السبت المُقبل، وقبل مواجهة نادي الفيحاء في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يبدأ الحارس الدولي رحلته مع الفريق بداية من الجولة الثالثة.

سيشهد حفل تقديم ياسين بونو تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أيضًا المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو.

أصبح ياسين بونو الصفقة الأجنبية رقم 6 لنادي الهلال بعد التعاقد مع كل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم ونيمار دا سيلفا، وأخيرًا ياسين بونو واللاعب رقم 8 في قائمة أجانب الفريق بعد ميشيل ديلجادو وموسي ماريجا الذي يقترب ن الرحيل.

وفي سياق أخر، يستعد فريق نادي الهلال السعودي لمواجهة مهمة أمام فريق الفيحاء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الملك فهد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويلعب الزعيم على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على نادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الأولى .

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