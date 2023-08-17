الهلال يعلن ضم ياسين بونو رسميًا

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، لدعم مركز حراسة المرمى في الزعيم ضمن مواجهات الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يعلن ضم ياسين يونو من إشبيلية

ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ديما هلال.. ديما أزرق"، على فيديو تقديم الحارس المغربي من خلال المنصات الرسمية.

وتعاقد الهلال مع ياسين بونو لمدة موسمين مقبلين لصاحب الـ 32 عام، الذي يصل العاصمة السعودية الرياض فجر يوم الجمعة، تمهيدا لتقديمه كحارس جديد للهلال، بعد التوقيع بشكل رسمي على عقود الانتقال للزعيم.

فيديو إعلان صفقة ياسين بونو