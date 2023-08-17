رئيس بيلاروسيا: زيلينسكي عند انطلاق العملية الخاصة كان قابعًا في سردابه

قال رئيس بيلاروسيا، "ألكسندر لوكاشينكو"، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كان عند انطلاق العملية الخاصة قابعًا في سردابه، مُشيرًا إلى أن الأخير لم يقم بصد أي شيء البتة ولا أي شخص حتى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وصرح لوكاشينكو في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو على "يوتيوب": "كان زيلينسكي جالسا في السرداب في ذلك الوقت. وهو لم يصد أي شخص أو حتى أي شيء يذكر، والعسكريون كانوا يترقبون كيف سينتهي ذلك".

تصريحات لوكاشينكو

وجاءت تصريحات لوكاشينكو هذه في معرض رده على الادعاءات القائلة بأن زيلينسكي دافع عن كييف في الأيام الأولى من انطلاق العملية العسكرية الخاصة، وأن القوات المسلحة الأوكرانية صدت تقدم القوات الروسية.

وأضاف رئيس بيلاروس مُتسائلًا: "إذا كان زيلينسكي بطلا ودافع عن كييف، فلماذا قام بتوزيع الأسلحة على كل شخص كان متواجدا هناك؟".

تُجدر الإشارة إلى أن عقيلة الرئيس الأوكراني يلينا زيلينسكي، كشفت عن أول ردة فعل لها ولزوجها على بدء العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنها كانت في سرير النوم واستيقظت لترى زوجها أمامها يرتدي ثيابه.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أواخر العام الماضي، ذكرت يلينا زيلينسكي أنها "عندما استيقظت، كان زيلينسكي (زوجها) يرتدي بالفعل البدلة الرسمية وربطة العنق".

وقالت: "عندما سألته عما يحدث، أجابني: "لقد بدأت"، وبعد ذلك حزمت زيلينسكي حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو، قبل أن يتم نقلها إلى مكان تم تصنيفه على أنه موقع سري.