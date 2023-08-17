الأهلي يخطف فوزا صعبا من الخليج 3-1 في الدوري السعودي

حقق فريق النادي الأهلي السعودي الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على حساب نادي الخليج، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب ستاد محمد بن فهد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

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ملخص مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب روجر إيبانيز في الدقيقة 9 من الشوط الأول بصناعة من الظهير الأيسر أزجان اليوسكي، وأضاف اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلل اللاعب منصور حمزي الفارق في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي كان متكافئ بين الطرفين من حيث الاستحواذ والمحاولات على المرمى، واختتم اللاعب سميحان النابت التهديف في الدقيقة 101، بالرغم من أن توقع الجميع نتيجة كبيرة للراقي الذي يمتلك عناصر عالمية كثيرة في صفوفه.

بتلك النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الاول من جدول ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين، والتي جمعها من انتصارين على التوالي، على الجانب الاخر فريق الخليج الذي يحتل المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط في المركز السابع عشر.