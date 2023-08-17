نعرض لكم في التقرير التالي أبرز اللاعبين والمدربين الذين رفضوا الانتقال لأندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بالرغم من موافقة مجموعة من أساطير كرة القدم على الانتقال لدوري روشن والذي كان عامل كبير في موافقة أسماء أخرى من الدوريات الخمسة الكبرى.

نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز أسماء اللاعبين الذين رفضو الانتقال للدوري السعودي، وما هي عروض الأندية التي وصلت لهم، وهم كالآتي:-

المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، رفض عرض من نادي النصر.

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، رفض عرض من نادي الهلال.

الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، رفض الانتقال لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس السابق وبنفيكا البرتغال الحالي، رفض عروض من اندية الهلال والنصر والشباب

الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي، رفض عروض من أندية الهلال والنصر.

الكوري سون هيونج مين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي الحالي، رفض عرض من نادي الاتحاد.

الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، رفض عرض من نادي الهلال.

البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان

الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الحالي، رفض عرض ضخم من نادي الخليج وفضل البقاء مع ليستر في دوري الدرجة الثانية.

الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال رفض عرض من النادي الأهلي.

السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي.

مدربين كبار رفضو الانتقال لـ الدوري السعودي

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز أسماء المدربين العالميين الذين رفضو التدريب في الدوري السعودي، وهم كل من:-

جوزية مورينيو مدرب روما ورفض عرض من نادي الهلال السعودي

ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس ورفض عرض من نادي الهلال السعودي

البرازيلي تيتي المدرب السابق لمنتخب السامبا ورفض عرض من نادي الهلال السعودي

أبرز صفقات الدوري السعودي

أما عن أبرز صفقات الأندية في الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فتم التعاقد مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال والبرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي والإنجليزي جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق.