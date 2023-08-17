النصر يخطف حسان تمبكتي قبل الاتحاد

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الحصول على خدمات اللاعب حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما دخل في منافسة قوية مع نادي الاتحاد الذي يريد ضم اللاعب السعودي الدولي أيضًا.

النصر يريد ضم تمبكتي

دخل نادي النصر في مفاوضات متقدمة مع نادي الشباب من أجل ضم المدافع حسان تمبكتي، في الميركاتو الصيفي الحالي وتعويض رحيل الفارو جونزاليس لنادي القادسية، وتقديم الدعم لعبدالإلة العمري، ويرى أن مدافع الليوث هو الأفضل في الفترة الحالية.

ينتهي عقد حسان تمبكتي مع نادي الشباب في يونيو من عام 2027، ويتبقى له أربعة مواسم على نهاية تعاقده مع الليوث.

عرض الاتحاد ضم تمبكتي في صفقة تبادلية

في حين عرض نادي الاتحاد في وقت سابق الحصول على خدمات حسان تمبكتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مؤكدين أن إدارة الشباب وافقة بالفعل على العرض المقدم من العميد.

كما وافق نادي الاتحاد على طلب إدارة شيخ الأندية السعودية بالحصول على خدمات اللاعب عبدالرحمن العبود على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث ينتقل العبود بالإضافة إلى مبلغ مالي لنادي الشباب مقابل انضمام تمبكتي لمدة موسم.

موقف الشباب من رحيل تمبكتي

رفض نادي الشباب في وقت سابق رحيل حسان تمبكتي لأكثر من مرة بعدما تلقى النادي عرض من نادي الأهلي قبل ضم إيبانيز، وعرض من نادي الاتحاد لتعويض إصابة أحمد حجازي وعرض من النصر لتعويض جونزاليس، وحتى الآن رفض الليوث جميع العروض المقدمة.