بعد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.. ارتفاع أسعار النفط

تزامنا مع تارجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، وذلك بعد انخفاضها لـ 3 جلسات متتالية، فضلا عن سعي البنك المركزي الصيني إلى تعزيز سوق العقارات والاقتصاد.

لعقود الآجلة لخام برنت القياسي 95 سنتًا، ما يعادل 1.2% إلى 84.42 دولارًا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.6% إلى 80.60 دولار للبرميل.

زيادات أخرى في أسعار الفائدة

فيما تراجعت الأسعار أكثر من 1.5% وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المحاصر، في الجلسة السابقة، واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

بينما قال البنك المركزي الصيني، إنه سيبقي السيولة النقدية وفيرة بشكل معقول، وسيحتفظ بسياسة دقيقة وقوية لدعم الانتعاش الاقتصادي ضد الرياح المعاكسة.

اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، في اليوم التالي لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ترك الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وتشير البيانات هذا الأسبوع إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي، وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بفعل الصادرات القوية ومعدلات تشغيل التكرير، بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.