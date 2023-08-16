النفط يستقر مع معادلة مخاوف النمو الصيني لأثر توقعات شح الإمدادات الأميركية

لم تشهد أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، تغيرا يذكر مع معادلة المستثمرين لأثر مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره سبع سنتات ليصل إلى مستوى سعر 84.82 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ليصل إلى مستوى سعر 81.91 دولار للبرميل.

وتراجع النفط لكل من الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس أمس الثلاثاء، بحسب الاسواق العربية.

وتسلط الضوء على الاقتصاد الصيني بعد أن أظهرت بيانات تتعلق بمبيعات التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار أرقاما دون التوقعات مما أجج المخاوف بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمدا في النمو.

ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.

ويعتمد تكتل "أوبك+" والوكالة الدولية للطاقة على الصين لإنعاش الطلب على الخام لما تبقى من العام الجاري.

وفي تلك الأثناء، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأميركي. وشكل ذلك انخفاضا أكبر بكثير من تقدير محللين استطلعت آراءهم لتراجع بمقدار 2.3 مليون برميل.

تراجع صادرات السعودية من النفط لـ6.8 مليون برميل

صادرات السعودية من النفط

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو منخفضا حوالي 1.8% من 6.93 مليون برميل يوميا في مايو.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ولم يتغير إنتاج السعودية من النفط الخام في يونيو تغيرا يُذكر عن الشهر السابق وسجل 9.96 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت المخزونات بواقع 1.45 مليون برميل لتبلغ 149.69 مليون برميل.

وعالجت المصافي المحلية في يونيو 2.56 مليون برميل يوميا، وهو عدد براميل أقل من مايو بواقع 28 ألف برميل يوميا، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بواقع 65 ألف برميل يوميا إلى 543 ألف برميل يوميا.

وهبطت صادرات السعودية من المنتجات النفطية بواقع 26 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 1.35 مليون برميل يوميا في يونيو.

وأعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث ليشمل سبتمبر ، مضيفة أن الخفض ربما يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض، ورفعت المملكة أسعار سبتمبر لأغلب النفط الخام الذي تصدره إلى آسيا.