حبيب ديالو يقود الشباب أمام الوحدة في دوري روشن

استقر المدرب الهولندي مارسيل كايز المدير الفني لفريق نادي الشباب،على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الوحدة، غدّا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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ومن المتوقع أن يقود النجم السنغالي حبيب ديالو المنضم حديثًا لشيخ الأندية السعودية، قائمة الفريق المغادرة لمدينة الطائف التي تخوض مواجهة الوحدة، بعدما اكمل اللاعب إجراءات الانتقال الرسمي لليوث.

غيابات الشباب أمام الوحدة في الجولة الثانية

يغيب عن تشكيل الشباب أمام الوحدة ثلاثي خط الدفاع حسان تمكتي وهتان باهبري ورياض شراحيلي ثلاثي الفريق بسبب الإصابة،

تعادل نادي الشباب مع الأخدود بهدف لكل فريق في لقاء الجولة الاولى من منافسات دوري الموسم الحالي، ويلعب على تحقيق الانتصار في لقاء الجولة الثانية حتى يقترب من مراكز المنافسة قبل فوات الآوان مبكرًا.

فرض المدرب الهولندي مارسيل كازير المدير الفني لنادي الشباب مناورة تكتيكية خلال مران اليوم، والتي طبق خلالها طريقة اللعب التي سيعتمد عليها أمام نادي الوحدة.