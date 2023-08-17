تواجد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم ونادي إنتر ميلان الإيطالي السابق، ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن نسخة موسم 2022-2023.

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بروزوفيتش ضمن أفضل 10 لاعبين في أوروبا

احتل بروزوفيتش لاعب النيراتزوري السابق وصيف دوري ابطال اوروبا 2023 ونادي النصر الحالي، المركز الثامن في ترتيب أفضل لاعبي قارة أوروبا، وذلك بعدما حصل اللاعب على 20 صوتا من قبل مدربي الاندية المشاركة الموسم الماضي.

وكان التصويت من قبل المدربين المشاركين في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاثة بداية من دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليج ودوري المؤتمر الاوروبي، ومدربي المنتخبات الـ55 في "يويفا"، بالإضافة إلى لجنة الصحافيين الأوروبيين.

تفوق مارسيلو بروزوفيتش بـ 6 أصوات على النجم الإنجليزي ديكلان رايس لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بطل دوري المؤتمر الأوروبي، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري في موناكو بفرنسا، خلال قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.