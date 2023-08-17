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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتقدم على الخليج بهدفي إيبانيز ومحرز في الشوط الأول

الاهلي والخليج
الاهلي والخليج

نجح فريق نادي الأهلي السعودي في التقدم على نظيره الخليج في الشوط الأول من المواجهة الجارية بين الفريقين، بهدفين دون مقابل، على ملعب ستاد محد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهات الموسم الحالي 2023 – 2024.

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الأهلي يتقدم على الخليج بهدفين في الشوط الأول

فرض الأهلي السيطرة في الشوط الأول على الخليج وكانت الهجمات لصالح الراقي والاستحواذ على اللعب أيضًا ليتمكن الجداوي من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب روجر إيبانيز، بعد جملة فنية رائعة ما بين رياض محرز وأزجان اليوسكي قبل أن يسلجها المدافع الجديد.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني للراقي في شباك الخليج عند الدقيقة 46 باللحظات الاخيره من الشوط الاول.

بتلك النتيجة يكون النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 6 نقاط من الانتصار الثاني على التوالي، بينما يتوقف رصيد نادي الخليج بدون نقاط في المركز في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أما الخليج كل من محمد الربيعي وابراهيم الزبيدي وفهد الحمد وبسام الحريجي وعلي الاسمري ومحمد المجحد وعبدالله المقرن وسميحان النابت.

على الجانب الأخر يمتلك نادي الخليج على مقاعد البدلاء كل من رائد أزيبي وعبدالله الشنقيطي وبندر المطيري وسعيد اليامي وعبدالإلة هوساوي وحسن المجحد ومحمد العبدان ومنصور حمزي وهشام آل دبيس.