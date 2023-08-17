مد باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بمركز التطوير المهني بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، أنه في إطار التجهيزات لافتتاح المركز الجامعي الثالث للتطوير المهني لخدمة طلابها وخريجيها بمجمع الكليات الطبية، تقرر فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف من بين العاملين بالجامعة في المراكز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتشمل الوظائف المتاحة:

- نائب مدير مركز (مركز المجمع الطبي)

المسؤول عن وضع البرامج المهنية وتنفيذها، وتقييم احتياجات مجتمع الأعمال من خريجي الجامعة، إضافة إلى الإشراف على موظفي المركز، وتسويق خدماته، ومراقبة ميزانيته.

- نائب مدير مركز (مركز كلية هندسة)

المسؤول عن وضع البرامج المهنية وتنفيذها، وتقييم احتياجات مجتمع الأعمال من خريجي الجامعة، إضافة إلى الإشراف على موظفي المركز، وتسويق خدماته، ومراقبة ميزانيته.

-مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الاعمال (مركز المجمع الطبي)

المسؤول عن التنسيق والإشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطلاب الجامعة، وبناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب، وتنظيم أحداث التوظيف بالجامعة.

-مسئول مواقع التواصل الاجتماعية (مركز المجمع الطبي)

المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطلاب فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وجمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطلاب و مسئول عن مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بالمركز.

- منسق تدريب إداري (مركز المجمع الطبي)

المسؤول عن تنفيذ سياسات و الحسابات المالية للتدريب بالمركز وتنفيذ خطواته اللوجستية، إضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي للطلاب والموظفين.