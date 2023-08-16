خطوات شحن كارت الكهرباء من "الفيزا"

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طرق شحن كارت الكهرباء، كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إمكانية شحن كارت الكهرباء من كارت الفيزا، وحددت الشركة عددًا من الخطوات الواجب على مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع اتباعها لشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا، وهي:

الخطوة الأولى:

- من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية:

- من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة :

- من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة:

- من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

الخطوة الخامسة:

- من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء :

1- أغلق الأجهزة قبل الخلود إلى النوم أو عدم الحاجة إليها من التليفزيون أو أي شاحن كهربائي أو أجهزة إلكترونية أخرى، فهي تستنفد الطاقة حتى وهي مغلقة.

2- اضبط أجهزة التكييف، ويفضل درجة حرارة أجهزة لا تقل عن 23 درجة مئوية، وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

3- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة، فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلًا منه، حيث أنه يستهلك ثلث الطاقة التي يحتاجها جهاز الكمبيوتر المكتبي.

4- أغلق الأجهزة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها، حيث يمكنه المساعدة على ترشيد الاستهلاك، فعلى سبيل المثال في حالة استخدام السخان الكهربائي للاستحمام، يمكن تركه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة، وعدم الانتظار حتى الغليان.

5- اطفأ المصابيح التي لا حاجة لها حتى ولو لبضع دقائق، يمكن أن يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء، فلو كنت في إحدي الغرف وتنقلت من غرفة الي أخرى أغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتي ولو لدقائق بسيطة.

6- يفضل استخدام مصابيح الـ LED بدلًا من العادية منها، فهى تعطى إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع النوع العادى منها.

7- في وقت النهار، يُفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان وذلك من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة، للمساعدة على تقليل استهلاك الكهرباء.

8- تقليل درجة سطوع شاشة التليفزيون لتوفير الطاقة، دون أن يؤثر ذلك على جودتها.