أطعمة ومشروبات تساعد في زيادة التمثيل الغذائي

هناك العديد من الطرق السهلة والفعالة لدعم عملية التمثيل الغذائي، والعديد منها يتضمن إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك.

والتمثيل الغذائي الخاص بك هو المسؤول عن تحويل العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها إلى وقود، وهذا يوفر مصدر موثوق لجسمك بالطاقة التي يحتاجها للتنفس ، والتحرك ، وهضم الطعام ، وتدوير الدم ، وإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة.

وكلما زاد معدل الأيض لديك ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة، ويمكن أن تؤثر العديد من العوامل على عملية التمثيل الغذائي لديك، بما في ذلك العمر والنظام الغذائي وتكوين الجسم والجنس وحجم الجسم والنشاط البدني والحالة الصحية وأي أدوية تتناولها.

هناك العديد من الاستراتيجيات القائمة على الأدلة التي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي لديك لدعم إدارة الوزن والصحة العامة وهي كالأتي:

- الكاكاو، يعمل كمنشط للميتوكوندريا، التي توفر الطاقة لخلايا الجسم. وإذا لم تكن كافية، فلن يتم تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، ما يؤدي إلى شعور الشخص بالتعب المستمر، وبالتالي استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

- الرمان، يحتوي الرمان على اليوروليثين، الذي يؤثر أيضا في نمو الميتوكوندريا ويوفر الطاقة للخلايا.

- الأسماك، تحسن الأسماك ليونة غشاء الخلايا، ما يسمح لها باستقبال الإشارات من الوسط المحيط. ووجود أحماض أوميغا-3 الدهنية في تركيب الأسماك يحول السعرات الحرارية إلى طاقة حرارية ويسرع عملية التمثيل الغذائي.



- الشوكولاتة المرة، تعمل هذه الشوكولاتة وفقا لمبدأ الكاكاو وتعمل على تنشيط الجسم وتعجل عملية التمثيل الغذائي.

- الفلفل والزنجبيل والقرفة والقرنفل والثوم، فلهذه المواد خصائص تزيد من إنتاج الطاقة التي في معظمها تكون على شكل حرارة.

- الشاي (الأسود والأخضر)، يفقد الشاي أثناء التخمير بعض المواد النشطة. لذلك فإن تناول الشاي بنوعيه يساعد على تخفيض الوزن، بالإضافة إلى ذلك خصائصه المضادة للالتهابات. ففي حالة السمنة تبدأ الالتهابات في الأنسجة، ويقل انتاج الطاقة في الجسم. والشاي الأخضر يوقف هذه العملية، ما يساعد على تخفيض الوزن.