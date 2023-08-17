أحمد حجازي.. من القائد للرحيل عن اتحاد جدة

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير مدافع منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي، وذلك بعد النجوم الجديدة التي وصلت الفريق في الفترة الأخيرة، وإصابة اللاعب التي أبعدته عن الملاعب.

كان أحمد حجازي رمزا كبيرا في اتحاد جدة السعودي، قائدا يشيد به الجماهير والمسؤولين ويسمع كلامه اللاعبين، ولكن الوضع تبدل سريعا في الفترة الأخيرة وفقا لتقارير عربية وأجنبية.

الاستغناء عن خدمات الدولى المصري أحمد حجازي

تقارير صحفية سعودية، كشفت عن أن نادي اتحاد جدة، قرر الاستغناء عن خدمات الدولى المصري أحمد حجازي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، والتى ستبعده عن مباريات الفريق حتى نهاية العام الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مجلس ادارة نادي الاتحاد والمدرب نونو سانتو، قررا رحيل قلب الدفاع المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق.

التعاقد مع مدافع أجنبي ورحيل حجازي

الصحيفة لفتت إلى أن نونو سانتو طلب من ادارة الاتحاد، ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي ورحيل حجازي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

القرار جاء بسبب غياب حجازي عن صفوف الفريق لفترة لن تقل عن 6 أشهر، بجانب تقدم عمر حجازي، ولكونه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي 3 مرات من قبل وهو ما يهدد عودة اللاعب لمستواه السابق من جديد.

الاتحاد، بدأ على الفور عقد جلسات مع حجازي من أجل فسخ العقد بالتراضي بينما بدأ التحرك لضم مدافع أجنبي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصابة حجازي بالرباط الصليبي

بينما تواجد الدولي المصري أحمد حجازي نجم المنتخب الوطنى فى مران اتحاد جدة السعودي، حيث يغيب عن فريقه فى الموسم الجديد بعد إصابته بالرباط الصليبي، والذي تسبب فى استبعاده من القائمة لحين تعافيه من إصابته.

وأبرز الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على موقع "تويتر" صوراً لمران اتحاد جدة وتواجد أحمد حجازي فيه مع مسؤولي النادي وعدد من اللاعبين الذين دخلوا في نقاش معه، بالإضافة الى طبيب الفريق للاطمئنان عليه خلال رحلة علاجه.