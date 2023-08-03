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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يستقر على بديل أحمد حجازي (خاص)

أحمد حجازي مدافع
أحمد حجازي مدافع الاتحاد

 استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو على بديل أحمد حجازي مدافع لفريق المصاب، لدعم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد استعدادًا للموسم الجديد.

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 تعرض أحمد حجازي لإصابة في الرباط الصليبي جعلته خارج قائمة العميد حتى التعافي تمامًا منها، وبدأ نونو سانتو في البحث عن بديل للاعب.

 الاتحاد يستقر على بديل أحمد حجازي:

 أكد مصدر خاص لبوابة لوفد الإلكترونية أن نادي الاتحاد دخل بالفعل في مفاوصات مع نادي النصر للتعاقد مع اللاعب عبدالإله العمري، لضمه لصفوف العميد قبل بداية الموسم الجديد.

 وتابع المصدر للوفد أن نادي النصر يبحث في الفترة الحالية إمكانية التعاقد مع لاعب جديد في مركز الدفاع بعد تفكير عبدالإله العمري لأكثر من مرة في خوض تجربة جديدة مع أندية الدوري، والذي يشير إلى موافقة اللاعب على عرض الأهلي.

 الاتحاد ينافس الأهلي على ضم العمري:

 الآن أصبح نادي الاتحاد في مفاوضات لضم اللاعب مع النادي الأهلي الذي يريد دعم الجانب الدفاعي، بعد الأزمة التي تعرض لها الراقي في الفترة الأخيرة بسبب قلة العناصر المميزة في قلب الدفاع.

 ينتهي تعاقد عبدالإله العمري بنهاية يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم واحد فقط، وحتى الآن لم يعلن العالمي عن الوصول لصيغة اتفاق مع اللاعب حول تمديد التعاقد بينهم.

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